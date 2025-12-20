Klart: Max Lindén tar över Hässleholms IF

Max Lindén, 35, har lämnat Helsingborgs IF.

Han är ny tränare i Hässleholms IF.

Under gårdagen meddelade Helsingborgs IF att Max Lindén lämnar klubben efter elva säsonger. Nu kan Hässleholms IF meddela via sina officiella kanaler att de har gjort klart med en nu huvudtränare. Deras nya tränare är Max Lindén. Lindén ersätter Burim Rexhempi som har blivit assisterade tränare i BP. Lindén skriver kontrakt över 2028.

– Jag fick en bra bild av klubben. De har bra värderingar och ett spännande projekt som matchar mina ambitioner och det lockade väldigt mycket, säger Lindén till Kristianstadsbladet.

– Mitt tränarskap bygger på relationer, på tillit och på tydlig kommunikation. Jag vill ha ett lag som vill bli bra på att göra saker tillsammans med disciplin och struktur, fortsätter han.