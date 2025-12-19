Klart: Mittfältaren lämnar IK Brage

Jonah Almquist har gjort sitt i IK Brage.

Mittfältaren lämnar superettan-klubben.

Foto: Bildbyrån

Jonah Almquist spenderade den gångna säsongen på lån från IK Brage till Falu BS.

Nu står det klart att den 20-årige mittfältaren lämnar superettan-klubben.

– Jonah har utvecklats som både spelare och person under de här åren, men när han nu känner att han önskar gå vidare och starta upp sin seniorkarriär ordentligt så står vi inte vägen för det, säger Ola Lundin.

– Vi tackar Jonah för den här tiden och önskar stort lycka till i framtida utmaningar, fortsätter sportchefen.

Almquist kommenterar också att beskedet:

– Jag är väldigt tacksam för min tid i Brage, både i akademin och A-laget, som har gjort mycket för min utveckling både som person och som spelare. Jag önskar det bästa för klubben och alla involverade framöver.