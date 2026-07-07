Klart: Mjällby säljer stjärnan till storklubb

Ludwig Malachowski Thorell lämnar Mjällby AIF.

21-åringen säljs till den schweiziska giganten Basel.

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Ludwig Malachowski Thorell anslöt till Mjällby AIF inför säsongen 2025. Den offensive pjäsen var med och tog ett historiskt SM-guld med Blekingeklubben under sin första säsongen.

Nu står det klart att Mjällby säljer Malachowski Thorell. 21-åringen ansluter till Basel i Schweiz och kontraktet sträcker sig till 2030.

– Att skriva på för Basel är en dröm som går i uppfyllelse för mig, jag kan knappt vänta på att det ska dra igång. Det är en stor ära och ett fantastiskt steg för mig att gå till FCB, säger Malachowski Thorell i ett uttalande på Basels hemsida.

Mittfältaren noterades för fem mål och fem assist på 44 tävlingsframträdanden i Mjällby