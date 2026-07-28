Officiellt: Bodø/Glimt-succén klar för Celtic

Kasper Høgh fortsätter karriären i Skottland.

Celtic har skrivit kontrakt med anfallaren från Bodø/Glimt.

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Innan sin sin flytt till Bodø/Glimt levde Kasper Høgh en anonym fotbollstillvaro i klubbar som Randers, Aalborg och Stabæk.

Med dansken i sitt lag nådde den norska succéklubben nya höjder när man tog sig till åttondelsfinal i Champions League förra säsongen. Høgh svarade för fem mål under turneringens gång.

Nu ha dansken gått vidare i karriäran. Celtic meddelar att man skrivit ett fyraårsavtal med succé-anfallaren.

– Jag är så glad. När jag kom in i omklädningsrummet och såg tröjan blev jag verkligen exalterad. Klubbens historia är enorm. Jag pratade med några vänner och med min familj om klubben. Känslan de hade, och den känsla jag själv hade i magen, var att det här var helt rätt val, säger Høgh till Celtics hemsida.

Enligt Sky landar övergångsumman på 11 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 142 miljoner kronor.

25-åringen fick göra sin landslagsdebut i våras i samband med Danmarks VM play off-mötte mot Tjeckien.