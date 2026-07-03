Nathan Aké klar för Fenerbahçe

Nathan Aké lämnar Manchester City.

Försvararen har skrivet på för Fenerbahçe.

Det meddelar den turkiska klubben via sina sociala kanaler.

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Nathan Aké har sex säsonger i Manchester City bakom sig. Med ett år kvar på kontraktet står det nu klart att nederländarens karriär kommer fortsätta på annat håll.

Den turkiska storklubben Fenerbahçe meddelar under fredagen att man värvat försvararen. Någon övergångssumma eller kontraktslängd kommuniceras inte av klubben.

Under karriären har Aké representerat klubbar som Chelsea, Reading, Watford och Bournemouth. 31-åringen startade även två matcher för Nederländerna under sommaren VM-slutspel.

I Fenerhaçe blir Aké lagkamrat med stjärnspelare som N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi och Marco Asensio.