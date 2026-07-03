Klart: Nathaniel Brown till Bayern München

Ytterligare en tysk landslagsman kommer representera Bayern München.

Klubben har nu värvat vänsterbacken Nathaniel Brown.

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Nathaniel Brown startade tre av fyra matcher för Tyskland i VM och gjorde även sitt första landslagsmål mot Curaçao i gruppspelet.

Nu står det klart att 23-åringen lämnar Eintracht Frankfurt och skriver på för mästerlaget Bayern München. Kontraktet sträcker sig till 2031.

För Brown blir transfern lite av en hemkomst, då han är född i regionen Bayern i södra Tyskland.

– Nästan alla i min hemstad Amberg håller på FC Bayern, det är det jag har vuxit upp med. Därför känns det förstås väldigt speciellt. Allt det här är fantastiskt för mig och det är också ett väldigt stort steg i min karriär, säger Brown till Bayerns Münchens hemsida.

Vänsterbacken huvudsakliga fotbollsfostran kom i FC Nürnberg och han gjorde sammanlagt 41 tävlingsmatcher för klubben innan han skrev på för Eintracht Frankfurt 2024.