Duckar helt kring Bajen-exit: ”Ta det med min agent”

Hampus Skoglund har varit ryktenas man i flera fönster, men ständigt blivit kvar i Hammarby.

Tidigare den här sommaren skrevs det om skotska bjässen Rangers.

– Du får ta det med min agent, jag fokuserar bara på här och nu, säger högerbacken till FotbollDirekt.

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När FotbollDirekt inför mötet med Anderlecht i torsdags frågade Hampus Skoglund hur det skulle bli att möta år tio år äldre ytterbacksförebilden Ludwig Augustinsson använde Hammarbys 22-årige lateral stora ord: ”Det ska bli jättecoolt. Han har haft en riktigt bra karriär. Det blir jättekul att ställas mot honom, det är det alltid när man möter spelare som håller högsta klass”, sa Skoglund inför 1-1-matchen.

Däremot sa Skoglund att han inte mindes Augustinsson sejour i allsvenskan innan forne landslagskuggen lämnade för utlandet 2014: ”Jag minns inte honom från den tiden tyvärr, jag var för ung utan det var i landslaget som jag fick upp ögonen för honom” sa Skoglund som 2014 var blott tio år gammal.

Men i själva verket handlade det också om att Skoglund som liten inte tittade på allsvenskan. I stället hade Täbysonen siktet på annat håll.

– Det var väldigt mycket La Liga, även mycket Premier League. De två ligorna kollade jag väldigt mycket på under hela uppväxten. Det var den fotboll jag var mest intresserad att titta på, säger nu Skoglund till FotbollDirekt.

Därför medgav också Skoglund smicker när han i vintras ryktades till Girona i just La Liga.

”Jävligt stort och kul”, konstaterade högerbacken för FD då.

Men efter den här säsongen åkte Girona ur La Liga, detta bara två år efter att den katalanska klubben sensationellt slutade trea i tabellen och tog sig till Champions League. Spåret kring Girona verkar nu dött kring Skoglund.

– Jag har inte hört något mer där, säger han nu kort.

Blir du kvar i Bajen den här sommaren?

– Vi får se.

Händer det mycket kring dig just nu gällande utländskt intresse?

– Det är min agent som håller i det där, jag lämnar det åt honom. Jag fokuserar bara på här och nu.

Uppgifterna möttes av förvåning från Hammarbys sportchef

Tidigare den här sommaren kom uppgifter om att skotska storklubben Rangers haft flera möten med Skoglunds agent, något som möttes av förvåning från Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg.

”Jag har ingen aning, jag har inte hört ett ljud därifrån”, sa Hjelmberg till FD.

Även Skoglund lägger locket på kring Rangers.

– Du får ta det med mig agent, säger han bara kort.

Fotnot: Hammarby spelar i dag klockan 14 borta mot Brommapojkarna i allsvenskan innan kvalreturen mot Anderlecht i andra rundan av Europa League går av stapeln på belgisk mark torsdag kväll.