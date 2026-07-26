JUST NU: IFK Göteborg reducerar – Sam Larsson på straff

IFK Göteborg gästar Sirius på Studenternas IP.

Matchen pågår.

Foto: Bildbyrån

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IFK Göteborg ligger allt jämnt pyrt till i den allsvenska tabellen. Laget kommer även från en tung förlust hemma mot Levadia Tallinn i Conference League-kvalet.

Mot Sirius gör Stefan Billborn fyra förändringar jämfört med Europa-matchen i veckan. Sam Larsson, Hjörtur Hermannsson, Kolbeinn Thordarsson och målvakten Viktor Andersson tar alla plats i startelvan.

Sirius däremot gör endast en förändring och detta av disciplinära skäl. Det är avstängda Oscar Krusnell som ersätts av Victor Ekström på vänsterbacken.

Efter lite mer en fem minuter tog serieledarna ledningen. Mittbacken Mohamed Soumah fick bollen vid fötterna och kunde placera in bollen i mål.

I den 17:e minuten är IFK Göteborg nära att kvittera när ett långskott från Tobias Heintz träffar stolpen. Men nästa fullträff skulle inte komma från gästerna.

Istället var det Sirius som utökade ledningen efter att Isak Bjerkebo hittat Robbie Ure i straffområdet. Skyttekungen gjorde därmed sitt 15:e mål för säsongen.

Med bara några minuter kvar av den första halvleken fick IFK Göteborg straff efter att David Celic fält Tobias Heintz i straffområdet. Hemvändaren Sam Larsson klev fram och satte reduceringen från elva meter.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Sirius

David Celic – Henrik Rönnlöf Castegren, Mohamed Soumah, Tobias Anker, Victor Ekström – Melker Heier, Marcus Lindberg – Odera Adindu, Charlie Nildén, Isak Bjerkebo – Robbi Ure

IFK Göteborg

Viktor Andersson – August Erlingmark, Rockson Yeboah, Hjörtur Hermannsson, Issaka Seidu – David Kruse, Kolbeinn Thordarsson, Sam Larsson – Sebastian Clemmensen, Adam Bergmark Wiberg, Tobias Heintz