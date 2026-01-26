Klart: Nordin förlänger med Helsingborgs IF

Alvin Nordin är en av Helsingborgs IF mer lovande talanger.

Nu står det klart att han har valt att förlägna sitt kontrakt med Skåneklubben.

– HIF är en bra plats för mig att vara på, säger 18-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Sedan ett par år tillbaka har Alvin Nordin, 18, spelat för Helsingborgs IF och visat sig en talangfull mittfältare.

Detta då han redan som 16-åring fick göra sin debut för A-laget och därefter har etablerat sig i superettan-lagets trupp.

Nu står det klart att Nordin, tillsammans med HIF, har valt att förlänga det nuvarande kontraktet, som gick ut 2028, med ett år.

– Alvin är en spännande och ung spelare med en redan hög lägstanivå. Jag är övertygad om att han har potential att vara en av de största talangerna i Skandinavien innan året är slut, säger HIF:s manager Stevie Grieve i ett uttalande.

Alvin Nordin själv om förlängningen:

– Det känns bra att fortsätta vara en HIF-spelare framöver. Jag känner att jag har ett förtroende från tränaren och kan spela med självförtroende. HIF är en bra plats för mig att vara på. Jag trivs bra med grabbarna i laget och det är väldigt roligt att spela fotboll här, säger Alvin Nordin.