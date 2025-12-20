Klart: Örgryte flyttar upp Philip Bergqvist

Philip Bergqvist flyttas upp från akademin till A-laget.

Det meddelar klubben under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Örgryte förstärker truppen inför nästa säsong som spelas i Allsvenskan. Under gårdagen blev Love Kyhlén uppflyttad till A-laget och under lördagen kom beskedet att ytterligare en flyttas upp. Denna gången rör det sig om Philip Bergqvist, född 2006. Han har skrivit på ett tvåårskontrakt.

– Väldigt stolt och tacksam för möjligheten. ÖIS har alltid känts som hemma för mig. Ser fram emot att fortsätta utvecklas och bidra till laget, säger Berglund via uttalandet.

Sportchef Pontus Farnerud är nöjd med uppflyttningen.

– Philip har gått den långa vägen i ÖIS och har offensiva kvaliteter som är viktiga i hans roll som offensiv mittfältare. Med steget upp i seniormiljö tror och hoppas vi att Philip ska utvecklas ytterligare vilket känns väldigt positivt och spännande. Det känns mycket positivt att vi återigen kan lyfta upp spelare från akademin till A-truppen, säger han via klubbens uttalande.