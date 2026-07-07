Klart: ÖSK plockar in anfallare
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Örebro SK förstärker offensiven.
Anfallaren Rasmus Wiedesheim-Paul ansluter.
Örebro SK har haft en tung vår i superettan. Nu ser man till att göra en offensiv värvning i början på sommarens transferfönster.
Det är den 27-årige forwarden Rasmus Wiedesheim-Paul som har anslutit till ÖSK.
– Det känns väldigt spännande att komma till ÖSK och jag hoppas kunna bidra med mina styrkor direkt så att vi klättrar i tabellen, säger Rasmus Wiedesheim-Paul på klubbens hemsida.
Kontraktet är skrivet över 2027.
Wiedesheim-Paul har tidigare spelat för Roda JC, Oddevold och Halmstads BK.
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