Klart: Pawel Chrupalla lämnar Halmstad

Foto: Bildbyrån

Pawel Chrupalla anslöt till Halmstad BK inför säsongen 2024. Det började bra för 23-åringen men under hösten blev han utlånad till Helingsborgs IF för att få speltid men även där hade han det svårt.

Nu ser det ut som att han lämnar Sverige. Halmstads sportchef Jesper Westerberg säger till Hallandsposten att klubben och Chrupalla har brutit kontraktet.

– Chrupallas agent hörde av sig med några månader kvar på året. Sedan hade vi en diskussion och då kom vi gemensamt fram till att det bästa sättet var att bryta kontraktet. Tråkigt, men det blir så i bland, säger Westerberg till Hallandsposten.

En av anledningarna till flytten sägs vara att flytta närmare familjen.

– Det är väldigt tydligt att det är privata skäl som gör att han vill flytta hemåt. Då är det bättre att vi har spelare som vill vara här. Vi har inte den största kassan heller så vi behöver dem som verkligen vill vara kvar.