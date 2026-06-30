Deborah-Anne De la Harpe blir kvar i IFK Norrköping.

Försvararen har kritat på för ytterligare ett halvår.

– Jag älskar det här i IFK, säger hon.

Deborah-Anne De la Harpe. Foto: Bildbyrån

Kontraktet mellan den australiensiska försvararen Deborah-Anne De la Harpe, 26, och damallsvenska IFK Norrköping gick ut i sommar, men nu står det klart att De la Herpe blir kvar i ”Peking” över resten av säsongen.

26-åringen har kritat på en förlängning av kontraktet, meddelar IFK Norrköping under tisdagen. Det nya avtalet sträcker sig över resterande del av 2026.

– Det känns jättebra, jag älskar det här i IFK. Jag är väldigt glad och taggad över att få ta säsongen i mål med denna fantastiska grupp, säger hon i ett uttalande.

”Känns väldigt bra”

De la Harpe har representerat IFK Norrköping sedan förra sommaren då hon anslöt från Sidney. I år har det blivit totalt elva framträdanden i damallsvenskan.

– När Deborah kom till laget blev hon på kort tid en viktig del av vår miljö. Hon bidrar med professionalism, kvalitet och en stark tävlingsvilja varje dag och därför känns det väldigt bra att vi nu förlänger avtalet säsongen ut, säger sportchefen Dennis Popperyd.

IFK Norrköping ligger på 12:e plats i damallsvenskan, en poäng över Djurgården på nedflyttningsplats.