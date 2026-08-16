Ure jämförs redan med legendarerna i Sevilla

Robbie Ure är helt okänd för Sevilla-supportrarna.

Men det var också klubbikonerna Iván Zamorano, Davor Šuker och Carlos Bacca – som Sirius-succén nu jämförs med.

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Från allsvenskan till en av La Ligas största klubbar.

Snacka om att Robbie Ure fått igenom en drömflytt efter sin målsuccé i Sirius.

Allsvenska skytteligaledaren (15 mål på 15 matcher i år) blev i tisdags klar för Sevilla i en affär som kostade spanska storklubben omkring 100 miljoner svenska kronor.

För såväl La Liga-publiken som Sevillas dito är Ure är helt okänt namn – men han ses ändå nu som andalusiernas nya anfallsstjärna och är spelaren som ska ersätta Venezia-flyktande Akor Adams.

Ure har dessutom fått ärofyllda nummer 9 och trots att han aldrig spelat på en så här hög nivå tidigare jämförs han redan nu med tre Sevilla-ikoner som vräkte in mål i klubben.

Det handlar om chilenaren Ivan Zamorano, kroaten Davor Šuker och colombianen Carlos Bacca.

Gemensamt för alla tre? Samtliga kom till Sevilla som okända namn från lägre nivå och fick likt Ure nummer 9 innan de fullständigt exploderade i Sevilla varpå de fick en lysande karriär både i klubblag och landslag med spel i VM.

Šuker vann VM:s skytteliga 1998 och likt Zamarono lämnade han Sevilla för Real Madrid på 90-talet.

Bacca å sin sida gjorde stor succé i AC Milan efter ha vräkt in mål i Sevilla och colombianen spelar ju fortsatt elitfotboll, 39 år gammal.

Det återstår att se om Ure kan leva upp till jämförelsen de tre klubbikonerna emellan nu – men det började ju bra med fixad straff långt in på tilläggstid i La Liga-premiären vilket gav Sevilla 2-1-segern i 97:e minuten mot Rayo Vallecano.