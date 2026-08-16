TV: Maja Bodins succé i debuten – hattrick och seger

BK Häcken krossade BP under lördagen.

Då kunde nyförvärvet från Växjö, Maja Bodin, slå till med hattrick.

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Tidigare i veckan värvade BK Häcken Maja Bodin. Hon var Växjö DFF:s största anfallsvapen och nu har hon stärkt upp de svenska mästarna.

Under lördagen fick hon göra debut i Häcken när de åkte upp till Stockholm för att möte Brommapojkarna på Grimsta.

Maja Bodin stod för ett hattrick när Häcken vann med 0–6. De andra målen stod Anna Anvegård, Thelma Palmardottir och en BP-spelare för.