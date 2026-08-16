Tvåmålsskytt i derbyt – chockat Djurgården

STOCKHOLM. Två mål i första starten senast.

Nu behövde Linus Carlstrand 25 minuter på sig innan han slog till med dubbla fullträffar i bortaderbyt mot Djurgården.

”2+1… att jag började så bra är kanske lite förvånande, det var ett väldigt bra betyg. Men annars är jag inte så förvånad. Jag har känt mig redo för det här steget, annars hade jag inte tagit det här klivet”.

Orden var Linus Carlstrands inför derbyt mot Djurgården, detta då han i föregående match gjorde sin första start för AIK borta mot Örgryte där nyförvärvet från Öster var tungan på vågen med två mål och en assist.

Tränaren José Riveiro var heller inte sen att hylla sin anfallare inför derbyt.

”Jag är väldigt glad att få jobba med honom. Han har redan bevisat i IFK Göteborg sedan tidigare att han är allsvenskt material. Han har bra spelare runtom oss sig och vårt jobb är att utnyttja hans färdigheter på planen. Det var absolut inte sista gången som han gjorde mål”, sa spanjoren till FD.

Riveiro hade rätt – för Carlstrand behövde inte mer än tio minuter i derbyt innan han dundrade in 1-0 på volley stenhårt upp i nättaket. Ett drömmål och kvarten senare gjorde Carlstrand också 2-0 när han från nära håll rullade in bollen i nät.

Fyra mål på två starter i AIK så här långt för 21-årige göteborgaren och Djurgården chockat hemma på 3Arena.

Följ matchen via FD:s liverapportering HÄR!