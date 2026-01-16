Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Pelgander lånas ut till dansk klubb

Nilo Ek
Webbredaktör
Emilia Pelgander spenderade fjolåret på lån i FC Rosengård.
Nu lånas Leicester-spelaren ut igen.
Denna gång till danska HB Köge.

Foto: Bildbyrån

Emilia Pelgander lämnade Leicester City på lån till FC Rosengård under fjolårssäsongen. Skåneklubben stod för en floppsäsong och efter årsskiftet återvände svenskan till Leicester.

Nu står det klart att Pelgander lånas ut igen. Denna gång till danska HB Köge på ett avtal som sträcker sig över resten av säsongen.

Pelgander har tidigare representerat Kif Örebro.

