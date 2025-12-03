Klart: Rafi Isak lämnar Örebro SK

Assisterande tränare Rafi Isak lämnar Örebro SK.

Det meddelar klubben under onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Örebro klarade sig kvar i Superettan efter en kvalrysare. Nu meddelar klubben att den assisterande tränaren Rafi Isak lämnar i samband med att kontraktet går ut.

– Det är med vemod som jag tackar för min tid i ÖSK. Örebro och Behrn Arena har varit mitt hem i fem år, men nu är det dags att gå vidare och lämna staden, klubben, kollegor och vänner för nya utmaningar livet, säger Isak via klubbens uttalande.

Sportchefen Enes Ahmetovic säjer följande om Isaks fyra år i klubben.

– Rafi har verkligen representerat ÖSK med stolthet och alltid gjort sitt jobb med bravur. Vi tackar honom för ett lojalt genomfört arbete för sportklubben och önskar honom ett helhjärtat lycka till i hans framtida åtaganden, säger sportchefen Enes Ahmetovic på klubbens webbplats.