Klart: Ramos till Milan – slår transferrekord
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Milan värvar Goncalo Ramos.
Och sätter eget transferrekord.
Affären landar på 820 miljoner kronor, enligt uppgifter.
Milan köper Goncalo Ramos från Paris Saint-Germain. Den portugisiske forwarden skriver ett kontrakt till 2031.
”AC Milan välkomnar Gonçalo Ramos och önskar honom all lycka med Rossoneri”, skriver den italienska klubben i en kommuniké.
Ramos noterades för totalt 45 mål på 131 matcher i PSG.
Slår rekord
Enligt transfergurun Fabrizio Romano betalar Milan 74 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 820 miljoner kronor, för Ramos.
Det gör 25-åringen till Milans dyraste värvning någonsin.
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