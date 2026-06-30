Klart: Ramos till Milan – slår transferrekord

Milan värvar Goncalo Ramos.

Och sätter eget transferrekord.

Affären landar på 820 miljoner kronor, enligt uppgifter.

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Milan köper Goncalo Ramos från Paris Saint-Germain. Den portugisiske forwarden skriver ett kontrakt till 2031.

”AC Milan välkomnar Gonçalo Ramos och önskar honom all lycka med Rossoneri”, skriver den italienska klubben i en kommuniké.

Ramos noterades för totalt 45 mål på 131 matcher i PSG.

Slår rekord

Enligt transfergurun Fabrizio Romano betalar Milan 74 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 820 miljoner kronor, för Ramos.

Det gör 25-åringen till Milans dyraste värvning någonsin.