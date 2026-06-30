Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Ramos till Milan – slår transferrekord

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Milan värvar Goncalo Ramos.
Och sätter eget transferrekord.
Affären landar på 820 miljoner kronor, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Milan köper Goncalo Ramos från Paris Saint-Germain. Den portugisiske forwarden skriver ett kontrakt till 2031.

”AC Milan välkomnar Gonçalo Ramos och önskar honom all lycka med Rossoneri”, skriver den italienska klubben i en kommuniké.

Ramos noterades för totalt 45 mål på 131 matcher i PSG.

Slår rekord

Enligt transfergurun Fabrizio Romano betalar Milan 74 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 820 miljoner kronor, för Ramos.

Det gör 25-åringen till Milans dyraste värvning någonsin.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt