Klart: Rúben Amorim tar över Milan

Rúben Amorim har hittat sitt nästa tränarjobb.

Portugisen kliver på uppdraget i Milan.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Rúben Amorim har gått utan jobb sedan han fick sparken från Manchester United i vintras. Men nu är väntan över. Milan bekräftar att 41-åringen är klubbens nya huvudtränare.

– Det finns mål som stannar med en hela livet, och att få träna AC Milan har alltid varit ett sådant för mig, säger portugisen till klubbens hemsida.

Amorim gjorde storsuccé som tränare för Sporting mellan 2020 och 2024. Under hans ledning blev klubben portugisiska mästare tre gånger, efter att ha gått utan en ligatitel i 19 år.

Sejouren i Manchester United blev inte lika lyckad och portugisen sparkades efter ett drygt år i klubben.

Milan slutade femma i Serie A den senaste säsongen och gick därmed miste om spel i Champions League till nästa säsong. Därför valde man att sparka Max Allegri från tränarposten.