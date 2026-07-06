Klart: Rytting Kaneryd lämnar Chelsea

Johanna Rytting Kaneryds tid i Chelsea är över.

Yttern lämnar för franska Lyon.

Johana Rytting Kaneryd har varit en viktig kugge för Chelsea sedan hon anslöt 2022. Nu meddelar Londonklubben att svensken lämnar för Lyon. Yttern har skrivit på ett kontrakt till och med 2029 med den franska jätten.

Rytting Kaneryd har en framgångsrik tid i Chelsea bakom sig. Med svensken i laget vann klubben tre raka ligatitlar, samt två ligacuptitlar och lika många FA-cuptitlar. Totalt blev det 17 mål på 138 tävlingsmatcher i den engelska storklubben.

I Lyon blir Rytting Kaneryd lagkamrat med landslagsbacken Elma Junttila Nelhage.

29-åringen har även representerat Djurgården, FC Rosengård och BK Häcken.