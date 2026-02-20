Klart: Säkras upp av MFF – och lånas ut

Malmö FF säkrar upp Viggo Karlsson.

Parterna är överens om ett A-lagskontrakt.

Samtidigt lånas talangen ut till Trelleborgs FF.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF meddelar denna fredag att man är överens med den 18-årige talangen Viggo Karlsson om ett A-lagskontrakt.

Samtidigt så lånas han ut till Trelleborgs FF.

– Det känns väldigt spännande att ta klivet och jag ser fram emot vad som väntar. Det här året började ganska tufft med en skada. Men det var bara att kriga tillbaka. Jag var tillbaka när serien började och sen dess har jag bara kört på. Det har gått bra och varit ett kul år, säger han via klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag har fått en mer offensiv roll och kunnat gå mer mot mål, göra poäng och skapa lägen. Nu ser jag fram emot att göra ett bra år och bara lära mig så mycket som möjligt för att fortsätta utvecklas.

Hans kontrakt med Malmö FF sträcker sig över 2028.

– Viggo är en väldigt teknisk spelare med bra spelförståelse. Han är en yttermittfältare som kan spela på båda kanterna och jobbar hårt över stora ytor på planen, säger Daniel Andersson och fortsätter:

– Han har tagit stora steg under året och vuxit in i kostymen. Med spel på seniornivå hoppas vi att han kan ta ytterligare kliv den här säsongen.