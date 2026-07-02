Klart: Svante Ingelsson till Stoke City

Svante Ingelsson stannar i Championchip.

Han är klar för Stoke City och blir därmed lagkamrat med Viktor Johansson.

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Svante Ingelsson spelade förra säsongen i Sheffield Wednesday som åkte ur till League One. Nu står det klart att svensken dock kommer stanna i Championship, den engelska andraligan. Han är klar för spel i Stoke City.

Där blir han lagkamrat med VM-målvakten Viktor Johansson.

– Jag har känt Viktor sedan jag var 14 år, då vi har spelat ihop i landslag upp till U21. Vi har en bra relation och jag har pratat med honom några gånger, även innan Stokes intresse, och han har alltid pratat gott om klubben och alla inblandade, säger Ingelsson via klubbens uttalande och fortsätter:

– Det är skönt att få det överstökat. När jag pratade med managern och ”Jon” (Jonathan Walters) kunde jag se att det här är en väldigt ambitiös klubb som har samma ambitioner som jag, så jag ser fram emot att förverkliga dem.

Svante Ingelsson skriver ett treårskontrakt med klubben.

– Han är en ärlig, engagerad person som ger allt varje gång han kliver in på planen, säger Stoke-sportchefen Jonathan Walters på klubbens hemsida.

Han har tidigare representerat Kalmar FF.