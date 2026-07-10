Klart: Svedberg presenterad av Mariehamn
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Jonathan Svedberg lämnade Halmstad BK i fjol.
Nu har han nytt äventyr på gång.
Han är klar för IFK Mariehamn.
Jonathan Svedbergs kontrakt med skotska klubben St Johnstone gick ut i somras. Nu har han hittat en ny klubb.
Han är klar för IFK Mariehamn.
– Jag arbetar hårt för laget, försöker bidra med energi och ledarskap på planen och vill hjälpa laget att nå framgång, säger Svedberg på klubbens Instagram.
Innan äventyret i Skottland spelade han över 200 matcher för Halmstad BK.
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