Klart: Svedberg presenterad av Mariehamn

Jonathan Svedberg lämnade Halmstad BK i fjol.

Nu har han nytt äventyr på gång.

Han är klar för IFK Mariehamn.

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Jonathan Svedbergs kontrakt med skotska klubben St Johnstone gick ut i somras. Nu har han hittat en ny klubb.

Han är klar för IFK Mariehamn.

– Jag arbetar hårt för laget, försöker bidra med energi och ledarskap på planen och vill hjälpa laget att nå framgång, säger Svedberg på klubbens Instagram.

Innan äventyret i Skottland spelade han över 200 matcher för Halmstad BK.