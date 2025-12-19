Klart: Trelleborg värvar Andrea Thorisson

Trelleborgs FF förstärker inför nästa år.

Andrea Thorisson har skrivit på för klubben.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen meddelade Trelleborgs FF att Andrea Thorisson är klar för klubben. Den 27-åriga mittfältaren som bland annat spelat i damallsvenskan för Rosengård kommer senast från spel i Bollstanäs. Nu återvänder hon till Skåne.

– Det känns nästan lite overkligt att ”komma hem” igen efter att ha bott så långt ifrån under en lång period, men det känns jättebra att vara nära min familj och mina nära och kära. Det känns också extra bra att få representera TFF, eftersom jag har följt deras satsning genom åren och hört väldigt mycket gott om dem. Jag ser fram emot att träffa mina nya, men även bekanta, lagkamrater, säger Andrea Thorisson via klubbens uttalande.

Joakim Felldin, manager för damlaget, presenterar sitt nyförvärv.

– I Andrea får vi en väldigt erfaren spelare som under många år i både Elitettan och Allsvenskan har visat vilka kvaliteter hon besitter. Hon har ett starkt ledarskap och ett driv som påverkar sin omgivning, vilket jag tror kommer att påverka gruppen i positiv riktning. Hon erbjuder även ett farligt vapen på fasta situationer med sin passningsfot, säger Felldin via uttalandet.

Andrea Thorisson har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2026.