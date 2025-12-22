Klart: Trotjänaren förlänger med Växjö

Elin Nilsson, 25, har förlängt med Växjö DFF.

Det innebär att hon gör sin elfte säsong i klubben.

– Att hon nu går in på sin elfte A-lagssäsong säger mycket om hennes betydelse för klubben, säger sportchef Kim Focic Åberg via uttalandet.

Foto: Bildbyrån

Elin Nilsson har spelat i Växjö DFF i hela tio säsonger. Nu har mittfältaren skrivit på för ytterligare en säsong i klubben.

– Trots att den gångna säsongen inte riktigt blev som vi hade hoppats, trivs jag väldigt bra i laget och i föreningen. Fotbollsmässigt har jag lärt mig allt jag kan i Växjö DFF och tvivlar därför inte på att jag kan fortsätta att utvecklas här. Jag ser fram emot träningsstarten i januari och vill framför allt visa att både jag och laget har fler växlar att lägga i, samtidigt som jag vill vara med och bidra till att Växjö DFF tar nästa steg 2026, säger Elin Nilsson via klubbens uttalande.

Att Nilsson stannar i klubben och fortsätter resan är enligt sportchef Kim Focic Åberg ovärderligt för klubben.

– Elin står för allt vi vill att Växjö DFF ska vara. Hennes lojalitet och engagemang är ovärderligt, både i omklädningsrummet och ute på planen. Att hon nu går in på sin elfte A-lagssäsong säger mycket om hennes betydelse för klubben, och vi är väldigt glada över att hon fortsätter hos oss över 2026, säger sportchef Kim Focic Åberg via uttalandet.

Mittfältaren står noterad för tre mål och fem assist på 25 starter i årets säsong i damallsvenskan.