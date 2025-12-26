Klart: Växjö DFF flyttar upp Ronefors

Växjö DFF har förstärkt sin trupp inför nästa år.

Detta med en spelare från sin egna akademi – i form av anfallaren Ida Ronefors.

– Jag är redo att fortsätta min resa i Växjö DFF och ge allt, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det är under annandag jul som Växjö DFF meddelar att man har skrivit A-lagskontrakt med den 19-åriga anfallaren Ida Ronefors.

Ronefors har varit en del av den damallsvenska klubben sedan grundandet av föreningen och nu tagit sig hela vägen upp till representationslaget – där hon kommer att spela fram till slutet av 2027.

– Ida är ett skolexempel på vad vi vill vara som förening. Hon har varit med från början, jobbat sig igenom hela vår verksamhet och aldrig tagit några genvägar. Hennes inställning, löpvilja och vilja att utvecklas gör henne väldigt redo för nästa steg. Vi är stolta över att kunna lyfta upp henne i A-laget, säger sportchefen Kim Focic Åberg i ett uttalande.

Ida Ronefors själv:

– Jag är redo att fortsätta min resa i Växjö DFF, att ge allt och jobba hårt för laget. Jag ser även fram emot att träffa alla i januari, säger hon.

Under den gångna säsongen stod 19-åringen för tolv mål på 24 matcher i F19 allsvenskan.