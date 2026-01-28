Klart: Vittsjö värvar landslagsspelare

Vittsjö värvar landslagsspelare från Nya Zeeland.

Anfallaren Emily Clegg är klar för klubben.

Foto: Alamy

Vittsjö GIK har förstärkt truppen med landslagsspelaren Emily Clegg. Anfallaren är född 2005 och representerar Nya Zeeland. Nu skriver hon ett tvåårskontrakt med den damallsvenska klubben.

– Jag är exalterad över att spela för Vittsjö GIK och i Sverige och är väldigt tacksam för den här möjligheten. Jag längtar efter att få träffa tjejerna, tränarna, ledarna och fansen. Jag ser fram emot att arbeta hårt och göra allt jag kan för att hjälpa laget att nå bra resultat och spela fin fotboll för fansen, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

Huvudtränare Mladen Blagojevic säger följande:

– Vi har letat länge och väl. Denna pusselbit har varit väldigt viktigt att få till samt att det blir rätt. Det finns aldrig några garantier men vi känner oss oerhört säkra på att Milly kommer komma in och bidra för oss både på kort och lång sikt. Trots sin ungdom så har hon stor erfarenhet av spel i både Nya Zeeland, Australien, Kanada och USA när det gäller klubb. Dessutom landslagsspel med Nya Zeeland. Kombinationen av kraft och målfarlighet är vad vi får förutom en härlig tjej vid sidan om planen. Det är en världsmedborgare som ska bli Vittjöit!

Emily Clegg har bland annat spelat VM 2023.