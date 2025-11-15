Klart: Zebedee Kennedy klar för Mjällby

Den 15-åriga talangen Zebedee Kennedy lämnar GIF Sundsvall.

Han är nu klar för svenska mästarna Mjällby.

Foto: Bildbyrån

Zebedee Kennedy har gjort sit val. Han har valt att spela i Mjällby. Nu meddelar klubben på sin hemsida att man har kunnat säkra upp talangen.

Kontraktet ska sträcka sig till 2028.

– Zebedee är en av Sveriges mest intressanta unga talanger och vi är glada över att han kommer till oss. Det har varit mycket intresse kring honom, både nationellt och internationellt men vi identifierade honom tidigt på året och lyckades, säger Mjällbys scout- och rekryteringschef Labinot Bajrami till hemsidan.