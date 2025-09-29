Klubben bekräftar – Thomasberg klar: ”Svårt att förneka”
Thomas Thomasberg ryktades ta över Malmö FF.
Nu meddelar Pogon Szczecin att tränaren är klar för den polska klubben.
– Kontraktet kommer att vara i tre år, säger vice ordförande Tan Kesler.
Malmö FF står utan en permanent huvudtränare sedan Henrik Rydström fått sparken i förra veckan. Laget tränas för närvarande av Anes Mravac, som tidigare har basat över MFF:s samarbetsförening BK Olympic i division 1.
Ett namn som har varit på tapeten som en ersättare till Rydström har varit danska Thomas Thomasberg. Enligt Expressen ska tränaren vara en stark kandidat i MFF:s jakt på en ny huvudtränare. Nu är den tidigare Midtjylland-bossen förlorad för MFF.
Klubbens besked
Enligt den polska klubben Pogon Szczecins vice ordförande är Thomasberg klar för tre år i klubben, även om inget har officiellt har kommunicerats ännu.
–Det är svårt att förneka informationen (att Thomasberg blir tränare, reds.). Kontraktet kommer att vara i tre år. Vi tror att han kan hjälpa oss, och han kommer att ha en stor inverkan på ligan och våra fans, säger Tan Kesler enligt GS24.
Enligt GS24 kommer det att bli klart senare under måndagen.
– Thomasberg är en man av den gamla skolan. Han är väldigt känd för att spela 4-4-2. Han spelar inte fotboll som någon skulle kalla sexig, men den fungerar. Han skapar resultat vart han än går, och är respekterad för det, sa Tipsbladet-journalisten Oscar Valdorff Kjeldsen till FotbollDirekt i förra veckan.
I Pogon Szczecin blir Thomasberg tränare för bland annat svenska Linus Wahlqvist Egnell.
