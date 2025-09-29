Thomas Thomasberg ryktades ta över Malmö FF.

Nu meddelar Pogon Szczecin att tränaren är klar för den polska klubben.

– Kontraktet kommer att vara i tre år, säger vice ordförande Tan Kesler.

Foto: Alamy

Malmö FF står utan en permanent huvudtränare sedan Henrik Rydström fått sparken i förra veckan. Laget tränas för närvarande av Anes Mravac, som tidigare har basat över MFF:s samarbetsförening BK Olympic i division 1.

Ett namn som har varit på tapeten som en ersättare till Rydström har varit danska Thomas Thomasberg. Enligt Expressen ska tränaren vara en stark kandidat i MFF:s jakt på en ny huvudtränare. Nu är den tidigare Midtjylland-bossen förlorad för MFF.

Klubbens besked

Enligt den polska klubben Pogon Szczecins vice ordförande är Thomasberg klar för tre år i klubben, även om inget har officiellt har kommunicerats ännu.

–Det är svårt att förneka informationen (att Thomasberg blir tränare, reds.). Kontraktet kommer att vara i tre år. Vi tror att han kan hjälpa oss, och han kommer att ha en stor inverkan på ligan och våra fans, säger Tan Kesler enligt GS24.

Thomas Thomasberg. Foto: Alamy

Enligt GS24 kommer det att bli klart senare under måndagen.

– Thomasberg är en man av den gamla skolan. Han är väldigt känd för att spela 4-4-2. Han spelar inte fotboll som någon skulle kalla sexig, men den fungerar. Han skapar resultat vart han än går, och är respekterad för det, sa Tipsbladet-journalisten Oscar Valdorff Kjeldsen till FotbollDirekt i förra veckan.

I Pogon Szczecin blir Thomasberg tränare för bland annat svenska Linus Wahlqvist Egnell.