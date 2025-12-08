Prenumerera

Kontraktet är utgående – bekräftar intresse: ”Ja absolut”

Melker Nilsson sitter på ett utgående kontrakt med Falkenbergs FF.
Samtidigt som förhandlingar om nytt avtal pågår bekräftar intresse.
– Jag vet att det finns en del intresse från klubbar i Sverige och även i utlandet, säger han till Hallands Nyheter.

Melker Nilsson spelade i stort sett varje minut för Falkenbergs FF den gångna säsongen, men om mittfältaren blir kvar är osäkert.
Hans kontrakt med Hallandsklubben är utgående, samtidigt pågår förhandlingar.

– Vi har haft samtal i slutet av säsongen, men senast i förra veckan. Jag fick ett kontraktsförslag nu i helgen, säger han till Hallands Nyheter.

Falkenbergs FF är dock inte ensamma om att vilja ha mittfältaren, Nilsson bekräftar intresse från andra klubbar.

– Ja absolut. Jag vet att det finns en del intresse från klubbar i Sverige och även i utlandet. Både på samma nivå och högre upp, säger han till tidningen.

Gällande det utländska intresset så är det främst från två länder.

– Framför allt från Danmark och någon klubb i Finland.

