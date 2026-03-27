MFF gick bet – trots desperat försök med sydamerikanerna

Foto: Alamy

Det blev ingen affär med chilenaren Lucas Assadi. Malmö FF lyckades aldrig landa 22-åringen trots flera försök.

Enligt Fotbollskanalen som hänvisar till chilenska radiokanalen Radio ADN försökte MFF med ett sista bud innan svenska transferfönstret stängde – och det är något märkligt sådant med 80 procent rättigheter till spelaren för 25 miljoner kronor.

Men inte heller det valde den sydamerikanska storklubben Universidad de Chile att tacka ja till.

Till sommaren har Assadi bara ett halvår kvar på kontraktet och då uppges MFF kunna göra ett nytt försök med anfallaren.