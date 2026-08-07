Napoli-dansken kan vända hem – sen öppning

Jesper Lindstrøms flytt från Napoli till Schalke sprack. Det kan öppna för en återkomst till Danmark.

Italienska medier skriver att Bröndby kan knipa dansken, senare.

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Jesper Lindstrøm har tillhört Napoli sedan 2023, men har ryktats vara på väg bort under sommarfönstret. Enligt bold.dk var dansken överens om en flytt till tyska Schalke, men affären sprack sent.



Nu kommer uppgifter från den italienske journalisten Vincenzo Credendino, på Corriere del Mezzogiorno, om att den spruckna affären kan öppna dörren för Brøndby. Men inte ännu.



Han skriver att Napoli vill bli av med danskens löneutrymme, som uppges vara runt 29 miljoner svenska kronor per år. Napoli inväntar dock ett anbud, som gissningsvis motsvarar mer än var Brøndby skulle punga upp. Men enligt Credendino kan den Serie A-klubben vara villiga att kompromissa senare under fönstret, förutsatt att man inte får sålt Lindstrøm innan dess.



26-årige Lindstrøm fick sitt genombrott i den danska Superligan och tillhörde Brøndby mellan 2019 och 2021, innan han lämnade för Eintracht Frankfurt.