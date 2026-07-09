Nordh lämnar Brage – flyttar till Norge

Gustav Nordh tackar för sig i IK Brage.

26-åringen är klar för norska Lillestrøm.

Gustav Nordh. Foto: Bildbyrån

IK Brage bekräftar ett avsked.

Det är Gustav Nordh, 26, som lämnar Borlängeklubben för Lillestrøm i Norge. Kontraktet är skrivet till sommaren 2029.

– Jag är väldigt tacksam för min tid i Brage. Det har varit en ynnest att få spela framför alla supportrar och jag är väldigt tacksam för alla fina människor i och runt klubben som jag har fått lära känna, säger Nordh på Brages hemsida.

26-åringen noterades för 12 mål och 13 assist på 47 matcher i Brage.