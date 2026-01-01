Oddevolds transfermål – det söker Uddevallaklubben

IK Oddevold jagar förstärkningar inför kommande säsong.

Framförallt två positioner vill man förstärka.

– Vi söker en mittback och en central mittfältare, säger klubbens manager Rikard Nilsson till Bohuslänningen.

Foto: Bildbyrån

IK Oddevold stod för en stark säsong ifjol och slutade på fjärdeplats i superettan.

Inför den kommande säsongen jagar man nu förstärkningar och det är framförallt två positioner man vill förstärka. Samtidigt vill man säkra upp viktiga spelare som redan finns i truppen.

– Vi söker en mittback och en central mittfältare. Vi jobbar just nu med att Emir Derviskadic och Alexander Almqvist ska stanna. Men vi kollar även på andra spelare på de positionerna om det inte skulle bli något med dem, säger Rikard Nilsson till Bohuslänningen.

En anfallare är också något man vill få in, men det är inte prio.

– Vi vill även ha en pålitlig målgörare i superettan. Men med tanke på ekonomin avvaktar vi lite och ser vad som händer, säger han.