Officiellt: Åhnstrand förlänger med IK Sirius

Henrik Åhnstrand har jobbat i IK Sirius sedan 2023.

Nu står det klart att den assisterande tränaren förlänger sitt avtal.

– Sirius är en välmående klubb med en tydlig vision, säger Åhnstrand i ett uttalande.

Det var inför säsongen 2023 som Henrik Åhnstrand lämnade Gif Sundsvall för att bli assisterande tränare i IK Sirius.

Efter sin tredje säsong med klubben står det nu klart att 46-åringen väljer att förlänga sitt avtal – fram till slutet av 2027,

Det menar han själv var ett beslut som inte var allt för klurigt att fatta.

– När mitt kontrakt gick ut så fick man lite tid att reflektera vad man har gjort och vad man vill göra framåt. Och i den processen så har jag alltid prioriterat Sirius för att jag trivs väldigt bra här. Sirius är en välmående klubb, med en tydlig vision, ett bra arbetssätt och en tydlig riktning i vart man vill någonstans – och här i föreningen finns det bra människor i ledande positioner, säger Åhnstrand i ett uttalande och fortsätter:

– Jag trivs utmärkt med mina kollegor, det är duktiga tränare kring laget, och vi har bra spelare som jobbar hårt varje dag. Sedan känner jag också stödet från allt från partners och näringsliv till våra supportrar som växer och hela Uppsala. Man blir glad när man är på matcher och ser både gamla och unga i blåsvarta halsdukar, mössor och man känner att man har staden bakom sig – så att jag landade väl i att jag är på en väldigt bra plats. Jag tog det med min fru och hon tyckte också det och att det känns bara härligt.

Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag:

– Förlängningen av Henkes avtal har varit en viktig prioritering för oss. Henke är en duktig fotbollstränare och en bra person som i år har tagit ytterligare kliv i sitt ledarskap och i allra högsta grad bidragit till det fina samarbetet i staben. Han bidrar både till utveckling och med kontinuitet och det känns därför väldigt bra att han är här i minst två år till, säger Ederström.



