Officiellt: AIK flyttar upp anfallstalang

Muslim Adamovich Sultygov, 18, flyttas upp till A-laget.

Det meddelar AIK under torsdagen.

– Det känns fantastiskt att få skriva på mitt första A-lagskontrakt med AIK, säger talangen via klubbens uttalande.

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AIK meddelar under torsdagen att Muslim Adamovich Sultygov, 18, har skrivit på ett A-lagskontrakt över 2029. Det är ett så kallat övergångskontrakt vilket innebär att han kan spela i både akademin och A-laget.

– Det känns fantastiskt att få skriva på mitt första A-lagskontrakt med AIK. Jag har kämpat hårt för den här dagen sedan jag gjorde min första träning med klubben när jag var tio år gammal. Nu ska jag fortsätta att jobba hårt varje träning för att slå mig in i truppen och i framtiden vinna SM-guld med klubben, säger Adamovich Sultygov på klubbens hemsida.

Rekryteringschefen Miika Takkula säger följande om talangen:

– Muslim har arbetat hårt under en lång tid i AIK:s akademi för att ta steget upp till U19-laget, där han har varit en av lagets främsta spelare den här säsongen. På senare tid har Muslim även tränat med A-laget och visat stor potential, även om det naturligtvis fortfarande återstår mycket arbete, precis som för alla unga spelare. Som spelare är Muslim en teknisk och skicklig yttermittfältare som är kapabel att både göra mål och skapa målchanser för sina lagkamrater. Det ska bli spännande att följa vad framtiden har att erbjuda för honom.