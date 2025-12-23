Officiellt: AIK förlänger med Adelisa Grabus

AIK:s fanbäraren Adelisa Grabus, 29, stannar i klubben.

Anfallaren har skrivit ett kontrakt över 2027.

Foto: Bildbyrån

Adelisa Grabus anslöt till AIK inför säsongen 2020. Sedan dess har det blivit 73 mål och 28 assist på hennes 136 tävlingsmatcher i den svartgula tröjan.

– Det känns väldigt bra att få fortsätta vara en del av AIK. Klubben betyder extremt mycket för mig och är en stor del av den jag är idag. Mitt mål sen jag kom hit har alltid varit att få AIK att bli ett etablerat lag i Damallsvenskan, samtidigt som jag ser möjligheter och har förhoppningar om att vi ska bli ett topplag. Jag ser fram emot vad vi kan göra tillsammans de kommande åren, säger Adelisa Grabus.

Sportchefen Zinar Spindari är nöjd med att kunna behålla fanbäraren.

– Vi är otroligt glada att Adelisa fortsätter i AIK. Hon är en fanbärare och en viktig del av laget både på och utanför planen. Med sin energi, lojalitet och offensiva kraft har hon blivit en självklar del av vår identitet. Nu ser vi fram emot ytterligare två år där hon fortsätter växa tillsammans med AIK och driver laget mot nya framgångar, säger AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari.