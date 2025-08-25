Officiellt: AIK lånar ut Wilson till Ettan-klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Stanley Wilson, 19, lämnar AIK tillfälligt.
Mittfältaren lånas ut till Enköpings SK i ettan.
– Vi är säkra på att den här utlåningen kommer att gynna samtliga parter, säger rekryteringschef Fredrik Wisur Hansen.
Video
Han får årets genombrott i Allsvenskan 2025
Det har inte blivit ett enda allsvenskt framträdande för AIK-talangen Stanley Wilson i år. Nu står det klart att den kenyanska mittfältaren lånas ut till Enköpings SK i ettan över resten av säsongen.
– Vi är säkra på att den här utlåningen kommer att gynna samtliga parter. ESK får en väldigt bra spelare som kan kliva in direkt och göra skillnad på fotbollsplanen, Stanley får värdefull speltid på seniornivå och vi får förhoppningsvis en spelare som är redo att kämpa om en startplats 2026, säger Fredrik Wisur Hansen, rekryteringschef i AIK, i ett uttalande.
Pelle Johansson, sportchef i Enköpings SK:
– Vi i Enköping är väldigt glada att få Stanley till oss under denna höst och vi är säkra att han kommer hjälpa oss att stärka våra chanser att säkra vårt kontrakt i Ettan till nästa säsong. Vi är även helt övertygade att detta är något Stanley själv vill och han kommer att må väldigt bra av att få spela seniorfotboll.
Stanley Wilson anslöt till AIK förra sommaren. Han har kontrakt med ”Gnaget” över 2027.
Den här artikeln handlar om: