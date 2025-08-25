Stanley Wilson, 19, lämnar AIK tillfälligt.

Mittfältaren lånas ut till Enköpings SK i ettan.

– Vi är säkra på att den här utlåningen kommer att gynna samtliga parter, säger rekryteringschef Fredrik Wisur Hansen.

Det har inte blivit ett enda allsvenskt framträdande för AIK-talangen Stanley Wilson i år. Nu står det klart att den kenyanska mittfältaren lånas ut till Enköpings SK i ettan över resten av säsongen.

– Vi är säkra på att den här utlåningen kommer att gynna samtliga parter. ESK får en väldigt bra spelare som kan kliva in direkt och göra skillnad på fotbollsplanen, Stanley får värdefull speltid på seniornivå och vi får förhoppningsvis en spelare som är redo att kämpa om en startplats 2026, säger Fredrik Wisur Hansen, rekryteringschef i AIK, i ett uttalande.

Pelle Johansson, sportchef i Enköpings SK:

– Vi i Enköping är väldigt glada att få Stanley till oss under denna höst och vi är säkra att han kommer hjälpa oss att stärka våra chanser att säkra vårt kontrakt i Ettan till nästa säsong. Vi är även helt övertygade att detta är något Stanley själv vill och han kommer att må väldigt bra av att få spela seniorfotboll.

