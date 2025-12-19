Officiellt: AIK-talangen förlänger – får nytt tröjnummer

AIK förlänger med sin stora talang Nova Selin.

17-åringens kontrakt sträcker sig över 2028.

– Sedan min första dag i AIK har det känts helt rätt. Jag har trivts otroligt bra, säger Selin via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

AIK förlänger med sin stora talang Nova Selin. 17-åringen anslöt till ”gnaget” redan 2023 och har redan hunnit spela 42 tävlingsmatcher.

– Det är en fantastiskt fin känsla att ha förlängt med Nova. Nu är hon AIK-spelare i ytterligare tre år till och vi kan bygga vidare på den resa vi sett i ett par år. Det är också en milstolpe för AIK där en ung och lovande spelare ser framtiden här och inte någon annanstans, säger AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari via klubbens uttalande.

Nova Selin ser fram emot att fortsätta resan med AIK. Hon kommer även få nytt tröjnummer, nämligen nummer 10.

– Sedan min första dag i AIK har det känts helt rätt. Jag har trivts otroligt bra och för varje år som gått har både jag och laget tagit viktiga kliv framåt. Den resan vill jag fortsätta vara en del av. Jag är både glad och stolt över att ha förlängt mitt kontrakt. Tillsammans vill jag att vi ska fortsätta utvecklas, ta nästa steg och skapa framgångar, säger Nova Selin via uttalandet.

17-åringens kontrakt sträcker sig fram till 31 december 2028.