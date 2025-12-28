Officiellt: Alieu Atlee Manneh klar för Gif Sundsvall

Alieu Atlee Manneh lämnar Djurgården.

19-åringen är klar för Gif Sundsvall.

– Vi stärker laget med ännu en ung talang, säger Sundsvalls sportchef Joel Cedergren till klubbens hemsida.





Efter flera år i Djurgården tar Alieu Atlee Manneh nästa steg i karriären.

Gif Sundsvall meddelar att man värvat 19-åringen och att han skrivit ett fyraårsavtal med klubben.

– Vi stärker laget med ännu en ung talang som kommer att ta steg hos och med oss, säger Sundsvalls sportchef Joel Cedergren till klubbens hemsida.

Cedergren beskriver Manneh som en vänsterfotad mittback med snabbhet och teknisk skicklighet.



– Han kan både driva bollen framåt och hitta fria medspelare med sitt passningsspel. Dessutom kommer han bidra med offensiva egenskaper i vårt anfallsspel.

Under sin tid i Djurgården gjorde Atlee Manneh fyra tävlingsframträdanden, bland annat mot Chelsea på Stamford Bridge i Europa Conference League-semifinalen tidigare i år.