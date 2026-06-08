Tunisien i VM 2026 – Allt du behöver veta

Tunisien i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Tunisien går in i VM 2026 med ambitionen att äntligen bryta en negativ historisk trend. Nationen har konsekvent haft svårt att ta sig förbi det inledande gruppspelet på den globala scenen. Denna gång ställs de mot extremt tufft motstånd i form av Nederländerna, Japan och Sverige.

Förväntningarna bygger primärt på en urstark defensiv struktur och förmågan till snabba omställningar. Mycket av truppens framgång hänger på hur nyckelspelaren Ellyes Skhiri balanserar det centrala mittfältet. Om den taktiska identiteten fungerar optimalt kan nationens tak i turneringen höjas avsevärt.

Analysen pekar dock tydligt på att offensiven måste leverera för att de ska överleva gruppen. Avsaknaden av konsekventa målskyttar förblir det största frågetecknet inför resan till Nordamerika.

Snabbfakta

Förbundskapten Sabri Lamouchi Smeknamn Kartagos örnar FIFA-ranking 45 Bästa VM-resultat Gruppspel Antal VM-framträdanden 6

Tunisien i tidigare VM

I den senaste upplagan av mästerskapet i Qatar slutade Tunisien på en respektabel skörd om fyra poäng. De tog en mycket meriterande seger mot Frankrike, men missade trots detta avancemang. Truppen visade upp en extremt disciplinerad defensiv och en djupt sittande försvarslinje.

Denna taktiska trend förväntas fortsätta under sommarens slutspel. Historiskt sett har Tunisien aldrig nått en åttondelsfinal, vilket skapar en tydlig mental barriär. Förväntningarna inför matcherna mot bland annat Sverige bygger helt på att stänga ytor centralt.

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Nationens oförmåga att göra mål i avgörande lägen har konsekvent kostat dem dyrt. Nedan följer nationens resultat från de tio senaste globala mästerskapen.

År Resultat 1986 Kvalificerade sig inte 1990 Kvalificerade sig inte 1994 Kvalificerade sig inte 1998 Gruppspel 2002 Gruppspel 2006 Gruppspel 2010 Kvalificerade sig inte 2014 Kvalificerade sig inte 2018 Gruppspel 2022 Gruppspel

Tunisiens väg till VM 2026

Kvalspelet visade upp en defensiv stabilitet av allra högsta klass. Tunisien vann sin kvalgrupp utan att släppa in ett enda mål på tio spelade matcher. Hemma på Hammadi Agrebi Stadium var dominansen total med idel segrar inför de egna supportrarna.

Truppen har utvecklats mot en tydlig pragmatism under kvalets gång. Målskyttet spreds ut över 14 olika spelare, vilket tyder på en stark kollektiv offensiv kraft. Denna stabilitet ger en fantastisk grund att bygga vidare på.

Motståndet i slutspelet kräver dock en helt annan växel för att resultera i poäng. Övergången från afrikanskt kvalspel till globalt motstånd blir den ultimata värdemätaren för truppen.

Tunisiens förbundskapten: Sabri Lamouchi

Sabri Lamouchi tog över ansvaret för Tunisien i januari 2026. Hans tränarkarriär inkluderar tidigare uppdrag i bland annat Nottingham Forest, Rennes och Elfenbenskusten. Som aktiv spelare representerade han storklubbar som Monaco och Inter Milan.

Hans fotbollsfilosofi bygger konsekvent på en kompakt defensiv och blixtsnabba omställningar. Han föredrar att hans spelare håller sina positioner strikt när de saknar bollinnehav. Denna pragmatiska ledarstil påminner ofta om traditionell skandinavisk försvarsorganisation.

Hans tidigare erfarenhet från slutspelet 2014 blir ovärderlig när nationen ställs mot tekniskt överlägsna motståndare. Sabri Lamouchi kräver maximal disciplin över hela banan.

Så spelar Tunisien: Taktisk analys

Taktiskt sett präglas Tunisien av en djup försvarslinje och en extremt låg riskprofil. De växlar ofta mellan en 4-3-3 och en 4-2-3-1 beroende på matchbild och motstånd. Presspelet aktiveras sällan högt upp i banan.

Istället fokuserar spelarna på att stänga centrala ytor och tvinga motståndarna brett. Uppspelsfasen är väldigt direkt, där snabba passningar söker yttrarna i tidiga omställningslägen. Under kvalet snittade de över sex skott på mål per match, men offensiv effektivitet måste förbättras. Den disciplinerade strukturen gör dem svårslagna men hämmar ofta den kreativa friheten framåt.

Förväntad startelva

Tunisien: Aymen Dahmen, Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Elias Achouri, Elias Saad.

Denna uppställning prioriterar defensiv stabilitet och snabba omställningar framför bollinnehav. Det centrala mittfältet bär ett enormt ansvar för att vinna boll och snabbt distribuera den till offensiva yttrar.

Nyckelspelaren: Ellyes Skhiri

Ellyes Skhiri är det obestridliga navet i det tunisiska landslaget. Mittfältaren har etablerat sig som en defensiv gigant i Eintracht Frankfurt, där han bland annat är lagkamrat med svenska Hugo Larsson. Under förra säsongen registrerade han över 30 tacklingar och 25 brytningar i Bundesliga.

Hans taktiska betydelse för Tunisien kan omöjligen överskattas. Han fungerar som en sköld framför backlinjen och möjliggör offensiva risker för lagkamraterna. Utan honom tappar nationen sin defensiva ryggrad och blir extremt sårbara centralt.

Foto: Alamy

Hans uthållighet och speluppfattning påminner starkt om klassiska skandinaviska mittfältsdynamer. Om han hamnar ur position kan bristen på absolut snabbhet dock straffa sig mot världsklassmotstånd.

Framtidslöftet: Ismaël Gharbi

Den unga talangen Ismaël Gharbi representerar den offensiva framtiden för Tunisien. Efter sin tidiga utveckling i Paris Saint-Germain söker han nu regelbunden speltid och erfarenhet i FC Augsburg.

Hans tekniska briljans och förmåga att bryta mönster behövs desperat i en annars stel offensiv. Han tillför en kreativ dimension som saknas hos majoriteten av de äldre spelarna i truppen. Utan hans oförutsägbarhet blir anfallsspelet lättläst och inriktat enbart på raka kontringar.

I matcher mot strukturerade lag som Sverige kan hans individuella skicklighet bli helt avgörande. Han förväntas få en nyckelroll när matchbilder låser sig.

Tunisiens trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Sabri Ben Hessen Étoile du Sahel Målvakt Aymen Dahmen CS Sfaxien Målvakt Mouhib Chamakh Club Africain Målvakt Försvarare Dylan Bronn Servette Försvarare Ali Abdi Nice Försvarare Yan Valery Young Boys Försvarare Mohamed Amine Ben Hamida Espérance de Tunis Försvarare Omar Rekik Maribor Försvarare Adem Arous Kasımpaşa Försvarare Raed Chikhaoui US Monastir Försvarare Moutaz Neffati IFK Norrköping Försvarare Montassar Talbi Lorient Försvarare Mittfältare Hannibal Mejbri Burnley Mittfältare Rani Khedira Union Berlin Mittfältare Hadj Mahmoud Lugano Mittfältare Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt Mittfältare Anis Ben Slimane Norwich City Mittfältare Ismaël Gharbi FC Augsburg Mittfältare Anfallare Khalil Ayari Paris Saint-Germain Anfallare Elias Saad Hannover 96 Anfallare Hazem Mastouri Dynamo Makhachkala Anfallare Mortadha Ben Ouanes Kasımpaşa Anfallare Elias Achouri Copenhagen Anfallare Sebastian Tounekti Celtic Anfallare Firas Chaouat Club Africain Anfallare Rayan Elloumi Vancouver Whitecaps FC Anfallare

Tunisien: Allt du behöver veta

Tunisien står inför en massiv utmaning i det stundande gruppspelet. Truppens bredd är klart begränsad jämfört med gruppfavoriterna Nederländerna och Japan. Den stora styrkan ligger odiskutabelt i den defensiva organisationen.

Under kvalet bevisade de sin förmåga att stänga ner motståndare fullständigt. Svagheten uppenbarar sig dock tydligt i den sista tredjedelen av planen. Avsaknaden av en pålitlig målskytt på internationell nivå gör att truppen ofta tvingas spela för oavgjort. Underliggande data visar att de skapar väldigt få klara målchanser mot kvalificerat motstånd.

När de ställs mot lag som Sverige kommer deras låga block att testas rejält. Det krävs maximal utdelning på fasta situationer för att Tunisien ska hota på allvar.

Deras turneringsrutin från tidigare mästerskap ger dem visserligen en viss grundtrygghet. Kapaciteten att frustrera starkare nationer finns bevisligen där. Trots detta pekar analysen på att offensiv trubbighet kommer att kosta dem avancemanget.

Tunisiens spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Tunisien

Att nå stadiet Projicerad chans Vinnare 0.0% Final 0.0% Semifinal 0.2% Kvartsfinal 1.2% Åttondelsfinal 6.0% Sextondelsfinal 32.6%

Grupplacering Projicerad chans Gruppvinnare 4.7% Avancemang 32.6% Utslagna i gruppspel 67.4%

Den prediktiva modellen ger Tunisien minimala chanser att avancera från gruppen. Siffrorna speglar tydligt nationens historiska svårigheter att prestera i globala mästerskap. En sannolikhet på under sju procent att nå åttondelsfinalen bekräftar deras status som tydlig underdog.

Detta kontrasterar starkt mot deras stabila FIFA-ranking och fullständigt felfria kvalspel. Modellen värderar uppenbarligen motståndarnas truppvärde och offensiva spets betydligt högre än defensiv stabilitet. Siffrorna indikerar att avsaknaden av en utpräglad målskytt straffar sig hårt i simuleringarna.

Summering

Det absoluta taket för Tunisien stannar troligtvis vid ett oavgjort resultat eller två i gruppspelet. Den stora osäkerheten vilar tungt på anfallsspelet och förmågan att utnyttja snabba omställningar. Kampanjen kommer att definieras av hur väl försvarsmuren står emot stjärnspäckade offensiver.

Om de lyckas frustrera sina motståndare kan de åtminstone lämna turneringen med hedern i behåll. Framtiden får utvisa om extrem defensiv pragmatism verkligen räcker till på den allra högsta internationella nivån.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.