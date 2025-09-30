Officiellt: Arsenal förlänger med kuggen

Nu är det klart.

William Saliba förlänger kontraktet med Arsenal.

Det nya avtalet gäller fram till 2030.

Foto: Alamy

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det till sist klart att mittbackskuggen William Saliba, 24, förlänger kontraktet med Arsenal.

Försvararen, som under lång tid har ryktats vara på väg mot en flytt till Real Madrid, har kritat på ett kontrakt över 2030 med Premier League-klubben.

– Jag känner mig stolt över mig själv eftersom jag först skrev på 2019, och nu, 2025, är jag fortfarande här för att förlänga mitt kontrakt. Jag är så glad, säger fransmannen i ett uttalande och tillägger:

– Jag känner mig som hemma. Vi har ett bra lag, vi har en bra trupp, vi har bra personal. Tränaren är perfekt för mig, så det är den bästa platsen att vara på.

Sportchef Andrea Berta:

– Vi är så glada att William har valt att satsa sin framtid på oss och bli en del av det vi bygger här. Under de senaste tre säsongerna har William blivit en otrolig försvarare vars lugn, intelligens och fysiska närvaro gör honom till en av de bästa i världen. Han kommer att fortsätta sin utveckling med Arsenal för att nå nya höjder.

Redan förra veckan uppgavs parterna vara överens om en förlängning, enligt flera medier.

– Hans konsekvens, mognad och förmåga att påverka matcher kommer fortsätta vara en stor tillgång för oss och vi ser fram emot många fler fantastiska prestationer från honom i hjärtat av vårt försvar, fortsätter Berta.

One of us.



We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/82i5CkiF5I — Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025

Samtidigt har Real Madrids andra mittbacksmål, Liverpools Ibrahima Konaté, tidigare uppgets ha bestämt sig för att gå till den spanska huvudstadsklubben gratis nästa sommar, i samband med att hans kontrakt går ut.

Arsenal uppges dessutom vara nära en förlängning med Bukayo Saka.