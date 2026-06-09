Officiellt: Atalanta sparkar Palladino – efter ett halvår

Han anställdes i början av november.

Ett drygt halvår senare går Atalanta och Raffaele Palladino skilda vägar.

Det meddelar Bergamo-klubben under tisdagen.

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Efter att den mångåriga Atalanta-tränaren Gian Piero Gasperini lämnade Bergamo för att ta sig an uppdraget som huvudtränare i Roma ersattes han av Ivan Juric.

Efter det ledde den 50-årige kroaten Serie A-klubben i blott 15 matcher innan han fick sparken i början av oktober.

In kom då italienaren Raffaele Palladino som innan dess hade basat över Fiorentina.

Med en sjundeplats i ligan står det, i dag, klart att Palladino och hans stab går skilda vägar med Atalanta – efter ett drygt halvår.

”Atalanta vill tacka Raffaele Palladino och hans stab för deras engagemang, hängivenhet och professionalism, och önskar dem all framgång i deras framtida uppdrag”, skriver klubben på sin hemsida.

Vem som ersätter Palladino återstår att se. Enligt mediauppgifter talar mycket för att det blir Maurizio Sarri, 67.