Officiellt: Atalanta sparkar Palladino – efter ett halvår
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Han anställdes i början av november.
Ett drygt halvår senare går Atalanta och Raffaele Palladino skilda vägar.
Det meddelar Bergamo-klubben under tisdagen.
Efter att den mångåriga Atalanta-tränaren Gian Piero Gasperini lämnade Bergamo för att ta sig an uppdraget som huvudtränare i Roma ersattes han av Ivan Juric.
Efter det ledde den 50-årige kroaten Serie A-klubben i blott 15 matcher innan han fick sparken i början av oktober.
In kom då italienaren Raffaele Palladino som innan dess hade basat över Fiorentina.
Med en sjundeplats i ligan står det, i dag, klart att Palladino och hans stab går skilda vägar med Atalanta – efter ett drygt halvår.
”Atalanta vill tacka Raffaele Palladino och hans stab för deras engagemang, hängivenhet och professionalism, och önskar dem all framgång i deras framtida uppdrag”, skriver klubben på sin hemsida.
Vem som ersätter Palladino återstår att se. Enligt mediauppgifter talar mycket för att det blir Maurizio Sarri, 67.
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