Officiellt: Bamford förlänger med Sheffield United

Patrick Bamford blir kvar i Sheffield United.

Anfallaren skriver ett nytt avtal till sommaren 2027.

Foto: Bildbyrån

Patrick Bamford, 32, anslöt till Sheffield United i fjol efter en tid som klubblös. Nu meddelar ”The Blades” att Bamford förlänger sitt avtal.

Anfallarens kritar på ett nytt avtal som sträcker sig till sommaren 2027.

– Patrick har passat perfekt sedan han kom in – jag är glad att alla ser att detta är en perfekt matchning. Det har varit tydligt vilken effekt Patrick har haft sedan november och det finns mer att vänta från honom, säger tränaren Chris Wilder i ett uttalande.

Bamford har tidigare representerat klubbar som Leeds, Middlesbrough och Chelsea.



