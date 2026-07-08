Officiellt: Bois lånar ut Odhiambo

Xavier Odhiambo, 21, lämnar Lanskrona Bois.

Anfallaren lånas ut till finska VPS.

– Vi tror att det här blir en bra lösning för alla parter, säger sportchef Robert Grandén.

Xavier Odhiambo. Foto: Bildbyrån

Den 21-åriga anfallaren Xavier Odhiambo har mestadels fått nöja sig med inhopp för Landskrona Bois i årets superettan. Nu lämnar strikern i jakt på mer speltid.

Under onsdagen meddelar Bois att klubben är överens med VPS i den finska högstaligan om ett låneavtal för 21-åringen. Lånet sträcker sig fram till den sista oktober vilket betyder att Odhiambo kommer att spela klart den finska ligan med VPS för att sedan återvända till Landskrona.

– För Xavi handlar det framför allt om att få kontinuerlig speltid på en bra nivå. Vi tror att det här blir en bra lösning för alla parter och en viktig möjlighet för honom att fortsätta sin utveckling i en nordisk högstaliga, säger sportchefen Robert Grandén i ett uttalande.

🤝 Landskrona BoIS och finska VPS från Vasa är överens om ett låneavtal som innebär att Xavier Odhiambo kommer att spela för klubben i den finska högstaligan under resten av säsongen.



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Lycka till, Xavi! pic.twitter.com/2I1pJLtslE — Landskrona BoIS (@landskronabois) July 8, 2026

– Det har också varit mycket viktigt för oss att hitta en klubb vars arbetssätt i spelet passar Xavis spetsegenskaper samt att de spelar med två centrala forwards så möjligheten till speltid är större för honom. Vi tror att VPS erbjuder en miljö där Xavi kan utvecklas vidare och samla värdefulla erfarenheter under hösten, fortsätter Grandén.

Xavier Odhiambo anslöt till Landskrona Bois från FC Rosengård under 2024. I fjol noterades han för fem mål och två assist på 25 matcher.