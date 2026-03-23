Officiellt: Book är Dortmunds nya sportchef

Dortmund har hittat en ny sportchef.

Ole Book tar över uppdraget.

– Jag är väldigt exalterad, säger han i ett uttalande, säger han via klubbens uttalande.

Under söndagen gick Dortmund och sportchefen Sebastian Kehl skilda vägar. Nu har klubben presenterat en ny sportchef.

Det blir 40-årige Ole Book som tar över en åtråvärda rollen.

– Jag vill göra min del för att säkerställa BVB:s fortsatta framgång, och jag ser fram emot att bidra med mina idéer och övertygelser och arbeta med ett starkt lag. Borussia Dortmund är en speciell klubb för mig, med en känslomässig koppling som går tillbaka till min barndom, säger Book i ett uttalande.

Dortmunds VD Carsten Cramer säger följande om sin rekrytering.

– Även om han fortfarande är ung har han redan en mängd erfarenhet inom branschen. I våra diskussioner insåg vi snabbt att Ole har en extremt stark hunger efter framgång, höga ambitioner och en enorm laganda. Detta stämmer perfekt överens med våra värderingar och vad vi vill förkroppsliga i Borussia Dortmund.

Book kommer senast från Elversberg.