Officiellt: Cesar Weilid lämnar Brage

IK Brage bekräftar ett avsked.

Cesar Weilid, 28, lämnar Borlängeklubben.

– Jag vill först och främst tacka för dessa två år, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Cesar Weilid anslöt till IK Brage från Östersunds FK inför säsongen 2024. Nu står det klart att ytterbacken lämnar superettan-klubben.

– Jag vill först och främst tacka för dessa två år med IK Brage. Alla människor runtom klubben och mina lagkamrater har varit allt man kan önska sig som spelare. Det är många som jag kommer sakna i min vardag. Utöver vill jag tacka alla fans som alltid gett mig en extra glädje när jag dragit på mig den grönvita tröjan, säger Weilid på Brages hemsida.

Weilid har tidigare representerat Hammarbys akademi, Huddinge IF och Akropolis.