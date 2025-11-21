Officiellt: Dahlqvist lämnar AIK

AIK släpper ytterligare en spelare.

Nu meddelar ”Gnaget” att Villemo Dahlqvist lämnar då kontrakt löper ut efter årsskiftet.

Foto: Bildbyrån

AIK har hittills bekräftat att Ellen Schampi, Moa Sjöström och Patricia Fischerova lämnar i samband med att deras kontrakt löper ut efter säsongen.

Under fredagen meddelar ”Ganget” att mittfältaren Villemo Dahlqvist inte fortsätter då även hennes kontrakt löper ut efter 2025.

– Jag är väldigt tacksam för min tid i AIK. Jag kommer ta med mig mycket från de här två åren och jag känner att jag utvecklats mycket både som spelare och som person. Det känns tråkigt att den här tiden nu tar slut, men jag vill rikta ett varmt tack till alla spelare och ledare i laget och alla som jobbar runt AIK för de här åren, och ett speciellt tack till alla supportrar, säger hon på AIK:s hemsida.

Damlagets sportchef Zinar Spindari:

– Vi vill rikta ett stort tack till Villemo för tiden i AIK. Hon har alltid givit sitt yttersta för oss i både träning och match. Utöver det har hon stått för det mest minnesvärda målet i år när hon avgör derbyt mot Hammarby på Skytteholm, för det kommer hon för evigt vara inskriven i historien som en derbydrottning.

Dahlqvist anslöt till AIK från Umeå inför säsongen 2024.

AIK slutade på en åttondeplats i damallsvenskan.