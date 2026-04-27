Peter Therkildsen lämnade Djurgården i fjol.

Nu återvänder ytterbacken hem till Danmark.

Han har presenterats av Odense.

Peter Therkildsen anslöt till Djurgården inför säsongen 2024. Dansken fick det inte att lossna i Dif och lånades senare ut till polska Widzew Lodz, som senare köpte loss honom.

Therkildsen fick det inte att stämma i Polen heller och har sedan varit klubblös sedan i februari.

Nu har 27-åringen återvänt hem till Danmark och skrivit på för Odense.

– Ända sedan jag var barn och drömde om att spela i Superligan har jag känt till klubben, och det är en av dem som man drömmer om att bli en del av. Samtidigt tycker jag att projektet här är enormt spännande, säger han på Odenses hemsida.

Therkildsen noterades för totalt 23 framträdanden i Djurgården.